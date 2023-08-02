Весь Железноводск остался без газа из-за местного жителя, решившего провести несанкционированные работы

Фото: соцсети мэра Железноводска Евгения Бакулина

В Железноводске перекрывают улицу Ленина, весь город остался без газа из-за местного жителя, который решил провести несогласованные работы с газовой трубой. В итоге произошла сильная утечка, она может быть опасна как для автомобилистов, так и для пешеходов. Спецслужбы уже выехали на место и начали латать пробоину.

— В итоге мы сейчас перекрываем улицу Ленина, как для машин так и для пешеходов, для проведения работ, большая утечка газа. Без газа остается весь город и близлежащие поселки вплоть до Лермонтовского разъезда, – заявил мэр курорта Евгений Бакулин в социальных сетях.

Целая масса нарушений привела к серьезной пробоине в трубе, весь город сидит без газа, а также пришлось перерыть улицу. Вероятно, местного жителя привлекут к ответственности как за происшествие, так и за несанкционированные работы.