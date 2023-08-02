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НовостиПроисшествия2 августа 2023 12:08

В поселке на Ставрополье в гараже взорвалось газовое оборудование машины

Дальнейшего возгорания не произошло, специалисты разбираются в произошедшем
Данил ЮРКОВ
Фото: соцсети главы Предгорного округа Николая Бондаренко

Фото: соцсети главы Предгорного округа Николая Бондаренко

В поселке Нежинском, Предгорный округ Ставрополья, в гаражном кооперативе на воздух взлетел гараж и повредил еще три постройки возле себя. Причиной взрыва послужило газобаллонное оборудование автомобиля, хозяин которого получил ожоги третьей степени.

— Сейчас он находится под наблюдением врачей. Также на месте присутствуют все экстренные службы, – написал глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, повреждены четыре гаража, 40-летнего мужчину доставили в больницу. От РСЧС в устранении последствий взрыва задействовали 18 человек и 6 единиц техники.