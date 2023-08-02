Экс-работника Роспотребнадзора в Ессентуках осудили за взятку в 450 тысяч

На Ставрополье изменили приговор бывшему сотруднику Роспотребнадзора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ессентуках изменили приговор бывшему работнику Роспотребнадзора за взятку в 450 тысяч рублей. Злоумышленник с октября 2020 года по май 2021 года получал деньги, чтобы не принимать меры по жалобам, поступившим от людей на юридическое лицо.

На том и погорел: о преступлении узнали, и на сотрудника завели уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в крупном размере). Суд признал его вину и приговорил к наказанию, но прокуратура решила подать апелляцию из-за мягкости приговора.

— По результатам изучения приговора суда первой инстанции в прокуратуре города принято решение о его обжаловании в суд апелляционной инстанции в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Суд согласился с доводами прокуратуры. Теперь злоумышленник проведет 7 лет в колонии строгого режима.