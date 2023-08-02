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НовостиПроисшествия2 августа 2023 13:37

Массовая гибель рыбы произошла в Старом озере Кисловодска

По факту случившегося в водоеме начата проверка, предварительно, ее уже запустили в воду мертвой
Данил ЮРКОВ
Фото: социальные сети мэра Кисловодска Евгения Моисеева

Фото: социальные сети мэра Кисловодска Евгения Моисеева

В Кисловодске в Старом озере нашли мертвых карасей, небольшое количество особей все еще живо, но вот почему они умирают, непонятно. По словам мэра курорта Евгения Моисеева, водоем наполняется водой с горной реки Аликоновка, а анализы показывают полное соответствие безопасности для купающихся.

— Озеро было наполнено из реки в мае, поэтому очевидно, что рыбы из семейства карасевых там быть не могло, поскольку в Аликоновке обитает в небольшом количестве только форель, – написал мэр в социальных сетях.

Предварительно, почти вся рыба уже была мертвая на момент ее запуска в озеро. По факту происшествия началась проверка, ответственный за ЧП в водоеме найдут и привлекут к ответственности.