Массовая гибель рыбы произошла в Старом озере Кисловодска

Фото: социальные сети мэра Кисловодска Евгения Моисеева

В Кисловодске в Старом озере нашли мертвых карасей, небольшое количество особей все еще живо, но вот почему они умирают, непонятно. По словам мэра курорта Евгения Моисеева, водоем наполняется водой с горной реки Аликоновка, а анализы показывают полное соответствие безопасности для купающихся.

— Озеро было наполнено из реки в мае, поэтому очевидно, что рыбы из семейства карасевых там быть не могло, поскольку в Аликоновке обитает в небольшом количестве только форель, – написал мэр в социальных сетях.

Предварительно, почти вся рыба уже была мертвая на момент ее запуска в озеро. По факту происшествия началась проверка, ответственный за ЧП в водоеме найдут и привлекут к ответственности.