Кишечную палочку нашли в Северной Осетии в мороженом из Пятигорска

Кишечную палочку нашли в мороженом из Пятигорска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Северной Осетии нашли кишечную палочку, которая содержится в мороженом из Пятигорска. Житель республики сообщил в Роспотребнадзор о покупке лакомства, после которого он с детьми почувствовал недомогание – тошноту и слабость. По ощущениям мужчины, была температура. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Северной Осетии.

— Центр гигиены и эпидемиологии в РСО – Алания провел исследование.В популярной марке «Пятигорское мороженое» от производителя ЗАО «Холод» была обнаружена кишечная палочка. Образец не соответствует техническому регламенту о безопасности молока и молочной продукции по показателю «БГКП», – пишет ведомство.

В ближайшее время сотрудники Роспотребнадзора будут проводить контрольную закупку, в ней будут участвовать жители республики. Специалисты проведут лабораторные исследования и узнают, почему в пятигорском мороженом оказалась кишечная палочка.