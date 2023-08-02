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НовостиОбщество2 августа 2023 19:13

В Ростове врачи пришили кондитеру отрубленную гильотиной кисть

Травму женщина получила прямо на производстве, отчего начала терять сознание
Данил ЮРКОВ
Врачи спасли кисть кондитеру, операцию можно назвать ювелирной

Врачи спасли кисть кондитеру, операцию можно назвать ювелирной

Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

В Ростове 38-летняя кондитер едва не лишилась кисти из-за травмы на производстве – гильотина упала прямо на руку женщины. Она увидела это и сразу же упала начала терять сознание. Другие сотрудники сразу ринулись на помощь пострадавшей, кто-то нес полотенце, кто-то – стул, а другие вызывали скорую. Об этом сообщили коллеги из «КП-Ростов-на-Дону».

Медики быстро доставили кондитера в городскую больницу и вверили хирургам-травматологам. Операцией занялись Станислав Ткаченко, Сергей Пахалов и Агоп Хазарян. Несколько часов врачи сшивали вены, сухожилия, синтезировали раздробленные кости. Подобные операции можно назвать ювелирными.

Когда пациентка пришла в себя, врачи дотронулись до пальцев – они были теплые. Значит, кровоток восстановлен и операция прошла успешно. Как подчеркнул хирург-травматолог Станислав Ткаченко, прогноз на восстановление пациентки благоприятный.

И все же женщине предстоит долго реабилитироваться и проводить специальную гимнастику для восстановления функций пострадавшей кисти. Сейчас ее уже выписали из больницы.

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