В Ростове врачи пришили кондитеру отрубленную гильотиной кисть

Врачи спасли кисть кондитеру, операцию можно назвать ювелирной Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

В Ростове 38-летняя кондитер едва не лишилась кисти из-за травмы на производстве – гильотина упала прямо на руку женщины. Она увидела это и сразу же упала начала терять сознание. Другие сотрудники сразу ринулись на помощь пострадавшей, кто-то нес полотенце, кто-то – стул, а другие вызывали скорую. Об этом сообщили коллеги из «КП-Ростов-на-Дону».

Медики быстро доставили кондитера в городскую больницу и вверили хирургам-травматологам. Операцией занялись Станислав Ткаченко, Сергей Пахалов и Агоп Хазарян. Несколько часов врачи сшивали вены, сухожилия, синтезировали раздробленные кости. Подобные операции можно назвать ювелирными.

Когда пациентка пришла в себя, врачи дотронулись до пальцев – они были теплые. Значит, кровоток восстановлен и операция прошла успешно. Как подчеркнул хирург-травматолог Станислав Ткаченко, прогноз на восстановление пациентки благоприятный.

И все же женщине предстоит долго реабилитироваться и проводить специальную гимнастику для восстановления функций пострадавшей кисти. Сейчас ее уже выписали из больницы.

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