Семиклассник на мопеде сбил двухлетнего ребенка на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Ипатовском округе Ставрополья, в поселке Винодельненском, водитель мопеда «Альфа» не справился с управлением и полетел прямо в двухлетнего ребенка, который шел по краю проезжей части вместе с матерью. Произошла авария, мальчика отбросило, мотоциклист упал на землю. На место вызвали автоинспекторов и скорую помощь.

— С травмой головы, переломом ноги и сломанным зубом двухлетний пешеход был доставлен в больницу. За рулем мопеда находился 14-летний местный житель, который в силу возраста права управления не имеет, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Оказалось, подросток взял мопед уже не в первый раз, причем без разрешения родителей. В этом году парень попался автоинспекторам и получил штраф за управление без прав.

Сейчас по факту аварии началась проверка, материалы передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. К ответственности привлекут и родителей подростка за неисполнение обязанностей по воспитанию.