Водитель на Ставрополье погиб в аварии, вылетев через стекло, так как не был пристегнут ремнем безопасности

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Арзгирском округе Ставрополья, на 25 километре трассы «Левокумское – Николоалександровское – Петропавловское», водитель «Лады Приоры» разогнался до опасной скорости, на которой не справился с управлением. Из-за этого автомобиль вылетел в кювет, где несколько раз перевернулся. От полученных травм 39-летний местный житель скончался на месте.

— Погибший во время опрокидывания выпал через разбившееся стекло, потому что не был пристегнут ремнем безопасности, что усугубило получение фатальных травм, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

За последние два года автомобилист не получил ни одного штрафа за нарушение правил дорожного движения, признаков опьянения у него не было. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства трагедии устанавливаются.