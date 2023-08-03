В Ессентуках местного жителя, повторно севшего пьяным за руль, приговорили к 7 месяцам колонии

Пьяного водителя на Ставрополье приговорили к сроку Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ессентуках осудили 33-летнего ранее судимого местного жителя, его признали виновным в повторной пьяной езде. В марте 2023 года подсудимый, будучи пьяным, сел за руль машины, его остановили автоинспекторы и предложили пройти тест на алкоголь. Злоумышленник отказался от освидетельствования. Оказалось, его уже судили за езду в пьяном виде.

— Был остановлен сотрудниками ГИБДД и направлен на медицинское освидетельствование, от прохождения которого отказался. Ранее злоумышленник был осужден за совершение аналогичного преступления, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Против автомобилиста завели уголовное дело по части 2 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления). Суд признал вину фигуранта и приговорил его к 7 месяцам колонии-поселения с запретом водить транспорт на 3 года. Приговор вступил в силу.