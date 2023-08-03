На Ставрополье расследуют дело мужчины, избившего знакомого до смерти во время попойки

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Буденновске на Старополье осудят 42-летнего местного жителя, обвиняемого в избиении знакомого до смерти. В ночь с 7 на 8 июня этого года во время застолья между мужчинами произошел конфликт, который не удалось разрешить словами. Злоумышленник полез с кулаками на потерпевшего и нанес не менее 12 ударов по голове и телу.

— От полученной тяжелой черепно-мозговой травмы 44-летний потерпевший через непродолжительное время скончался на месте происшествия, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Против злоумышленника завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Фигуранта посадили в СИЗО на время следствия.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, назначили экспертизы. Сейчас собирается доказательства вины обвиняемого. Расследование продолжается.