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НовостиПроисшествия3 августа 2023 9:56

Ставропольца приговорили к 12 годам колонии за распространение наркотиков

Вместе с неизвестным злоумышленник раскидывал вещества в селе Татарка и Невинномысске
Данил ЮРКОВ
Жителя Ставрополя осудили за распространение наркотиков

Жителя Ставрополя осудили за распространение наркотиков

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе осудили 34-летнего местного жителя, признанного виновным в распространении наркотиков. В июле 2022 года злоумышленник действовал в группе неизвестных лиц и сбыл запрещенные вещества в Татарке и Невинномысске. Ныне осужденный попытался распространить еще больше наркотиков, но его задержали сотрудники полиции.

— Довести свой преступный умысел до конца ему не удалось, поскольку в ходе обыска по месту жительства мужчины наркотическое средство было обнаружено и изъято сотрудниками правоохранительных органов, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Против злоумышленника завели уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков и распространение запрещенных веществ. Суд признал вину фигуранта и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу, расследование дела в отношении неизвестного продолжается.