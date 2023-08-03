В Ингушетии задержали мигранта из Таджикистана, пырнувшего ножом соотечественника

Мигрант пырнул ножом соотечественника во время ссоры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В больницу Нарзани поступил житель Таджикистана, которого пырнули ножом. На место прибыл наряд полицейских и расспросили пострадавшего, оказалось, травмы нанес соотечественник иностранца, с которым они жили вместе, но в один день поссорились. После он скрылся с места происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ингушетии.

— В тот же день сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по городу Назрань совместно с участковыми уполномоченными полиции установили местонахождение и задержали 29-летнего гражданина Республики Таджикистан, напавшего на своего земляка, – пишет ведомство.

Против иностранца завели уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Также на него составили протокол за неповиновение требованию полицейских. Фигуранта поместили за решетку.