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НовостиПроисшествия3 августа 2023 10:21

В Ингушетии задержали мигранта из Таджикистана, пырнувшего ножом соотечественника

В Ингушетии мигрант из Таджикистана пырнул ножом соотечественника из-за ссоры
Данил ЮРКОВ
Мигрант пырнул ножом соотечественника во время ссоры

Мигрант пырнул ножом соотечественника во время ссоры

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В больницу Нарзани поступил житель Таджикистана, которого пырнули ножом. На место прибыл наряд полицейских и расспросили пострадавшего, оказалось, травмы нанес соотечественник иностранца, с которым они жили вместе, но в один день поссорились. После он скрылся с места происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ингушетии.

— В тот же день сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по городу Назрань совместно с участковыми уполномоченными полиции установили местонахождение и задержали 29-летнего гражданина Республики Таджикистан, напавшего на своего земляка, – пишет ведомство.

Против иностранца завели уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Также на него составили протокол за неповиновение требованию полицейских. Фигуранта поместили за решетку.