В Пятигорске без воды останутся 16 улиц Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Пятигорске из-за ремонтных работ на улице Краснознаменная, 63 3 августа 16 улиц останутся без воды. Ограничение продлится с 14:30 по 17:00, сообщили в пресс-службе администрации курорта. Какие работы будут проводиться, не уточняется.

Какие улицы Пятигорска останутся без воды 3 августа

- улица Украинская;

- улица Розы Люксембург;

- улица Сельская;

- улица Ессентукская;

- улица Краснознаменная;

- улица Бештаугорская;

- улица Бутырина;

- улица Восстания;

- улица Лопатина;

- улица Краснослободская;

- улица Бульварная;

- проспект. Свободы;

- переулок Северный;

- переулок Большой;

- переулок Зеленый;

- проезд Майский.

Во время отключения воду будут подвозить в цистернах, для этого надо заказать доставку, оставив заявку в диспетчерскую службу ПТП Пятигорское по телефонам 33-26-60 и 33-06-28.