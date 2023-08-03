В Пятигорске без воды останутся 16 улиц
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Пятигорске из-за ремонтных работ на улице Краснознаменная, 63 3 августа 16 улиц останутся без воды. Ограничение продлится с 14:30 по 17:00, сообщили в пресс-службе администрации курорта. Какие работы будут проводиться, не уточняется.
- улица Украинская;
- улица Розы Люксембург;
- улица Сельская;
- улица Ессентукская;
- улица Краснознаменная;
- улица Бештаугорская;
- улица Бутырина;
- улица Восстания;
- улица Лопатина;
- улица Краснослободская;
- улица Бульварная;
- проспект. Свободы;
- переулок Северный;
- переулок Большой;
- переулок Зеленый;
- проезд Майский.
Во время отключения воду будут подвозить в цистернах, для этого надо заказать доставку, оставив заявку в диспетчерскую службу ПТП Пятигорское по телефонам 33-26-60 и 33-06-28.