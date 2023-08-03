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НовостиПроисшествия3 августа 2023 11:51

К 7 годам условного срока приговорили жителя Ставрополья за взятку в 500 тысяч

Злоумышленник пытался передать деньги начальнику отдела полиции, который сообщил об этом
Данил ЮРКОВ
Жителю Ставрополья дали условный срок за крупную взятку

Жителю Ставрополья дали условный срок за крупную взятку

Фото: Николай ХИЖНЯК

В Изобильненском округе Ставрополья за покушение на дачу взятки осудили 33-летнего местного жителя. В октябре 2019 года злоумышленника проверяли на преступление – обман людей на крупную сумму. Ныне осужденный решил избежать наказания, и для этого решил дать взятку начальнику отдела полиции. Он зашел в кабинет правоохранителя и оставил 500 тысяч рублей, однако его ждал неприятный сюрприз.

— Мужчина оставил в кабинете начальника отдела полиции, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, взятку в размере 500 тысяч рублей. Однако осужденный довести преступные действия до конца не смог, поскольку был задержан сотрудниками ГУ МВД России по Ставропольскому краю, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Против взяткодателя завели уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в крупном размере). Расследование дела завершили, доказательства вины фигуранта оказались достаточными, поэтому материалы передали в суд на рассмотрение.

— Суд назначил подсудимому наказание в виде 7 лет лишения свободы условно. Денежные средства в сумме 500 тысяч рублей, переданные осужденным в качестве взятки должностному лицу, конфискованы и обращены в доход государства, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.