К 7 годам условного срока приговорили жителя Ставрополья за взятку в 500 тысяч

Жителю Ставрополья дали условный срок за крупную взятку Фото: Николай ХИЖНЯК

В Изобильненском округе Ставрополья за покушение на дачу взятки осудили 33-летнего местного жителя. В октябре 2019 года злоумышленника проверяли на преступление – обман людей на крупную сумму. Ныне осужденный решил избежать наказания, и для этого решил дать взятку начальнику отдела полиции. Он зашел в кабинет правоохранителя и оставил 500 тысяч рублей, однако его ждал неприятный сюрприз.

— Мужчина оставил в кабинете начальника отдела полиции, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, взятку в размере 500 тысяч рублей. Однако осужденный довести преступные действия до конца не смог, поскольку был задержан сотрудниками ГУ МВД России по Ставропольскому краю, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Против взяткодателя завели уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в крупном размере). Расследование дела завершили, доказательства вины фигуранта оказались достаточными, поэтому материалы передали в суд на рассмотрение.

— Суд назначил подсудимому наказание в виде 7 лет лишения свободы условно. Денежные средства в сумме 500 тысяч рублей, переданные осужденным в качестве взятки должностному лицу, конфискованы и обращены в доход государства, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.