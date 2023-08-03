После падения пенсионерки из едущей маршрутки в КБР завели уголовное дело

В КБР завели уголовное дело после того, как пенсионерка выпала из маршрутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нальчике завели уголовное дело на водителя маршрутки, у которого во время работы из транспорта выпала пенсионерка. 1 августа маршрутчик остановился на остановке и посадил пассажиров, но когда тронулся, не закрыл двери, из-за чего стоящая рядом с ними 78-летняя женщина выпала из машины, сообщили в пресс-службе СУ СКР по КБР.

— В результате набора скорости находившаяся в передней части автобуса 78-летняя пассажирка потеряла равновесие и выпала через открытую дверь. В результате падения пенсионерка получила тяжелые травмы головы и конечностей, – пишет ведомство.

Против маршрутчика завели уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас следователи собирают доказательства вины фигуранта. Расследование продолжается.