Незаконное оружие и наркотики нашли дома у жителя Ингушетии

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ингушетии

В Назрановском районе Ингушетии по наводке пришли к местному жителю, его заподозрили в хранении наркотиков и оружия. Сотрудники обыскали дом злоумышленника и нашли охотничий карабин СКС калибра 7,62 миллиметров, патроны к нему и высушенное вещество природного происхождения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ингушетии.

— Вещество растительного происхождения оказалось, как установлено экспертизой, наркотическим средством марихуана, общей массой 9,28 грамма. Также по итогам экспертизы установлено, что изъятое оружие пригодно для стрельбы. Со слов хозяина дома, карабин он нашёл в лесном массиве, – пишет ведомство.

Против мужчины завели уголовное дело за незаконное хранение огнестрельного оружия и наркотиков. Сейчас правоохранительные органы расследуют дело, после чего материалы передадут в суд на рассмотрение.