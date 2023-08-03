Орден Мужества вручил Владимир Путин казаку из Кисловодска

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Владимир Путин вручил орден Мужества казаку из Кисловодска, который участвовал в специальной военной операции. Сергей Мерзеликин, позывной «Горец», – заместитель командира отряда. Он руководил боем 11 мая, когда ВСУ решили прорвать оборону с бронетехникой, заявил мэр ставропольского курорта Евгений Моисеев.

— Сергей – доброволец. Получил осколочное ранение в плечо и контузию. Сутки продолжал руководить боем, истекая кровью. Два раза терял сознание, но точку не оставлял. После следующей потери сознания Сергея вынесли с поля боя, – пишет мэр Кисловодска в социальных сетях.

За проявленное мужество и героизм Владимир Путин наградил Сергея орденом Мужества. Сейчас военный должен был восстановиться после полученной раны.