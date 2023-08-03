Девочке-подростку, нога которой застряла между прутьями эстакады, помогли спасатели Ставрополья

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

В селе Краснокумском Георгиевского округа Ставрополья спасателям поступил вызов от подростков. Компания ребят гуляла, но в какой-то момент 14-летняя девушка оступилась и провалилась. Ее нога застряла между прутьями эстакады для машин. Подростки не смогли сами достать ногу подруги, поэтому решили обратиться к специалистам.

— Самостоятельно выбраться девочка не смогла, поэтому ребята позвонили в службы экстренного реагирования. Прибывшие на выручку спасатели АСГ Георгиевска раздвинули прутья при помощи ГАСИ и высвободили ногу, – сообщили в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

Девушка получила небольшую рану, которую спасатели обработали на месте. Дальнейшая медицинская помощь подростку не понадобилась.