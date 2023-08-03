Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 августа 2023 14:50

Два жителя Минвод попали под следствие за организацию нарколаборатории

Злоумышленники производили наркотики, а после планировали продать их в интернете
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Минеральных Водах сотрудники полиции по наводке пришли в дом к двум местным жителям. Молодые люди организовали в квартире целую нарколабораторию – они изготавливали наркотики, а после собрались продавать их в интернете. Злоумышленники получали от неизвестного ингредиенты, прекурсоры, а также оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— В ходе обысков с места организации лаборатории полицейскими изъято наркотическое средство синтетического происхождения – мефедрон - общей массой более одного килограмма, что подтвердило проведенное экспертно-криминалистическое исследование, – пишет ведомство.

Против злоумышленников завели два уголовных дела по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», их соединили в одно производство. Приговор фигуранты будут ждать в СИЗО.