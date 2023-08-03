Российские бахчеводы вышли на исторический пик урожайности

3 августа отмечается День арбуза. Фото: rshb.ru

Ко Дню арбуза (3 августа) эксперты Россельхозбанка выяснили, что отечественные бахчеводы вывели аграрное искусство на максимальный с 2000 года уровень: урожайность достигла 180 ц/га.

В 2022 году лидером по урожайности бахчевых стала Астраханская область, где собрали 360 ц/га. Высокие результаты у Хакасии (335 ц/га), Дагестана (274 ц/га), Амурской области (207 ц/га), Челябинской (204 ц/га), Оренбургской (203 ц/га).

- С 2017 года урожайность растёт в среднем по стране на 7% в год и в 2022 году достигла 180 ц/га и стала рекордной. При этом по валовым сборам нет долгосрочной тенденции к росту за счёт снижения площади посевов. Остаются стабильными показатели потребления. На одного россиянина приходится около 6,5 кг арбузов, то есть в среднем жители нашей страны съедают в год по одному арбузу и ещё паре долек, – рассказывает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

В 2022 году валовой сбор бахчевых культур составил 1,6 млн тонн. На арбузы пришлось около 900 тыс. тонн, или 55% сбора бахчевых. Среди регионов в производстве бахчевых традиционно лидирует Оренбургская область (37% сбора). В тройке лидеров также Астраханская (18%) и Волгоградская области (13%).

Самыми северными регионами, где выращивают заметные объёмы бахчевых культур, стали Воронежская и Белгородская область, но их доля в общем производстве незначительна – по 1%.

- В долгосрочной перспективе, в связи с изменением климата, производство здесь может расти ускоренными темпами-, – комментирует Андрей Дальнов.

Внешняя торговля не оказывает значительного влияния на динамику потребления арбузов. В 2022 году Россия импортировала 78 тыс. тонн арбузов. Основными поставщиками стали Казахстан (37% от ввезённого объема), Узбекистан (22%), Турция (20%), Азербайджан (13%).

Однако Россия и экспортирует арбузы. В 2022 году отечественные аграрии продали за рубеж 15,7 тыс. тонн продукции. Основным рынком с долей 74% стала Беларусь. Поставки также осуществлялись в Монголию, Эстонию и Южную Осетию.