Грозовые дожди с грозами сменятся на Ставрополье на жару до +39 в выходные

Жара поднимется на Ставрополье после непогоды Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье в выходные ожидается улучшение погоды, на смену грозовым ливням и штормовому предупреждению придет сильная жара до +39 градусов. В пятницу, 4 августа, все еще сохраняется непогода в регионе, однако температура воздуха днем поднимется до +31-36 градусов. Тем временем в Ставрополе уже не прогнозируют осадки, воздух прогреется до +31-33 градусов.

В субботу, 5 августа, в первой половине ночи на Ставрополье продолжит бушевать непогода, но ближе к утру дожди утихнут. Днем в регионе ожидается восточный ветер с порывами 11-14 м/с, при этом температура воздуха прогреется до +33-38 градусов, осадков не будет. В Ставрополе и ночью, и днем без дождей, ветер поднимется до 12-14 м/с, температура воздуха – +33-35 градусов.

В воскресенье, 6 августа, на Ставрополье ожидается безоблачная погода, лишь сильный ветер с порывами до 15-20 м/с мешает спокойствию. Температура воздуха днем поднимется до +34-39 градусов. В Ставрополе ветер будет дуть со скоростью 18-20 м/с, но воздух прогреется до +34-36 градусов.