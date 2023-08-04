Лобовое столкновение на мокрой дороге в Минводах привела к смерти водителя

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Минеральных Водах, на 358 километре трассы «Кавказ», водитель ВАЗ-210740 разогнал автомобиль до опасной скорости, которая может привести к аварии на мокрой после дождей дороги. Автомобилист проигнорировал – вероятно, просто не заметил – знак «Сужение дороги», не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

— Не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген Джетта». От полученных травм на месте погиб водитель «семерки», 49-летний житель Минераловодского округа, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Двум пассажирам и водителю иномарки оказали медицинскую помощь, госпитализация им не понадобилась. Погибший не был злостным нарушителем правил дорожного движения, экспертиза покажет, был ли он трезвый. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.