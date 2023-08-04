Сообщение о минировании судов Кисловодска поступило от неизвестных

Сообщение о минировании поступило в суды Кисловодска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кисловодске поступило сообщение о минировании всех судов города, людей эвакуировали из зданий, а на место вызвали специалистов для разбирательств. По словам мэра курорта Евгения Моисеева, сейчас в учреждениях работают кинологи, правоохранительные органы ищут взрывчатые вещества.

— Поступила анонимная угроза о минировании судов. На место выехали специалисты служб экстренного реагирования, работают кинологи с собаками. Суды города оцеплены. На месте проводится проверка, – написал мэр в социальных сетях.

Если специалисты найдут взрывчатые вещества, то будет приниматься решение о разминировании. В ином случае суды продолжат работать в штатном режиме, так как угроза, как и ранее, окажется ложной.