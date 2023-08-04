Туристка из Ивановской области впала в наркотическую кому в Невинномысске

Россиянка впала в наркотическую кому в Невинномысске Фото: Алексей БУЛАТОВ

На железнодорожной станции «Невинномысская» с Пассажирского поезда «Москва – Кисловодск» в бессознательном состоянии сняли 24-летнюю жительницу Ивановской области. Ей поставили диагноз – кома, отравление неизвестным веществом. По документам женщина приехала в Невинномысск из Ростова-на-Дону, продолжить поездку у нее не получилось, так как ее отвезли в больницу.

— Однако в больнице путешественница провела недолго. Спустя 3 часа, после забора крови и детокса, она «очухалась» и сбежала из медучреждения до прибытия сотрудников полиции, – сообщили в пресс-службе антинаркотической комиссии Ставропольского края.

При проверке правоохранители установили, что женщина испугалась, что ее задержат, поэтому первым же рейсом улетела в Москву. На вопрос о ее состоянии она говорила, что неизвестный «что-то ей подсыпал» еще в Ростове-на-Дону.

Оперативники продолжают искать женщину, ведомство уточняет, что она имеет ряд судимостей за имущественные преступления, а также ее привлекали к ответственности за проституцию.