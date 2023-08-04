Число онлайн-обращений в «Россети Северный Кавказ» возросло на 63 %

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Жители Северо-Кавказского федерального округа за шесть месяцев текущего года более 172 тысяч раз обратились в «Россети Северный Кавказ» по вопросам электроснабжения.

Из них более 85 % – 146,8 тысячи обращений – поступили дистанционно: через онлайн-сервисы, контакт-центр, интернет-приемную генерального директора, мессенджеры в социальных сетях. Количество запросов в режиме онлайн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло почти на 63 %.

Подавляющую часть вопросов – 135,2 тысячи – прислали жители Дагестана. Свыше 11,1 тысячи раз обратились в компанию потребители из Северной Осетии. Столько же – более 11,1 тысячи сообщений - получено от жителей Ставропольского края. Из Кабардино-Балкарии поступило более 6,7 тысячи запросов. От абонентов из Ингушетии зафиксировано свыше 5,4 тысячи обращений. На Карачаево-Черкесию пришлось более 2,6 тысячи вопросов.

Основные темы обращений - временное нарушение электроснабжения в период непогоды, технологическое присоединение, вопросы энергосбытовой деятельности.

«Россети Северный Кавказ» работают над расширением перечня используемых каналов коммуникаций и совершенствованием инструментов обратной связи. Энергетики проводят регулярный анализ поступивших обращений. Это позволяет повышать эффективность контрольной деятельности, и, самое главное, защищать права и интересы потребителей. В основу работы с обращениями граждан заложен подход, обеспечивающий системный анализ проблемы, выработку алгоритма ее решения, а также оказания консультативной и практической помощи на всех этапах устранения «болевой точки».

Напомним, связаться с энергетиками в онлайн-режиме можно посредством Единого портала электросетевых услуг портал-тп.рф, Личного кабинета, интернет-приемной. Кроме того, в минувшем году для удобства потребителей запущено мобильное приложение «Свет онлайн», в котором также доступна форма обратной связи.