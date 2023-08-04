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НовостиОбщество4 августа 2023 8:17

Экстренное предупреждение объявили на Ставрополье из-за сильной жары

Оно будет действовать с 13-17 часов 5, 6 и 7 августа
Данил ЮРКОВ
Экстренное предупреждение объявили на Ставрополье из-за жары

Экстренное предупреждение объявили на Ставрополье из-за жары

Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье из-за сильной жары до +42 градусов ввели экстренное предупреждение, которые будет действовать с 13-17 часов 5 августа, а также в течение суток 6 и 7 августа. Из-за этого существует вероятность ЧП и ЧС природного характера не выше локального уровня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

— Существует вероятность возникновения ЧС и ЧП не выше локального уровня, связанных с авариями на автомобильных и железных дорогах в результате деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна, – пишет ведомство.

В регионе возможно отключение электричества из-за перегрева трансформаторных подстанций, сельхозугодия могут пострадать от жары. У людей может наблюдаться обострение сердечно-сосудистых заболеваний, возможны тепловые удары.