Пенсионерку спасли из горящего дома в селе на Ставрополье

Фото: пресс-служба ПАСС Ставрополського края

В селе Сотниковском на Ставрополье пожарным поступил вызов о горящем доме. Когда специалисты приехали на место, площадь возгорания крыши уже составила 100 квадратных метров. Хозяйка жилья была в панике и говорила, что внутри осталась пенсионерка, которая не смогла самостоятельно выбежать из горящего здания. Пожарные решили сперва спасти человека, а потом начать тушение.

— Пассовцы незамедлительно ринулись в здание и помогли пострадавшей выбраться из задымленного дома. После чего приступили к тушению. В борьбе с пламенем пожарным ПЧ №155 помогали коллеги из ПЧ №37 ФПС СК и односельчане, – сообщили в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

Местный колхоз привозил пожарным воду, чтобы не было нужды уезжать для ее набора. После тушения оказалось, что крыша сильно повреждена, о внутри дом остался нетронутым. Специалисты смогли оградить другие дома от пламени. Причины возгорания устанавливаются.