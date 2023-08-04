Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 августа 2023 10:03

Руководитель фирмы из Ставрополя попался на мошенничестве в 1,9 млн рублей

Злоумышленник при строительстве спортивной площадки использовал более дешевые материалы
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

На Ставрополье на мошенничестве с государственным контрактом попался руководитель местной фирмы. Администрация села Приозерского в Левокумском округе заключила с организацией контракт на строительство спортивной площадки. Вот только ныне подозреваемый решил получить больше денег с работ, поэтому купил более дешевые материалы.

— При выполнении работ использовал материал более низкой стоимости, чем указал в финансово-отчетных документах. Сумма ущерба составила более 1,9 млн рублей, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Против руководителя завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Сейчас правоохранительные органы продолжают расследование и собирают доказательства вины фигуранта.