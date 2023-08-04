Экс-замминистра имущественных отношений Ставрополья и сообщники украли 5,4 млн и отделались условными сроками

Экс-замминистра имущественных отношений Ставрополья и сообщники получили условные сроки за мошенничество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье осудили бывшего заместителя министра имущественных отношений региона Гриценко и его сообщников. Фигуранты отделались условными сроками за мошенничество на 5,4 млн рублей. Злоумышленники покупали недвижимость, которая не соответствовала требованиям госконтракта или искусственным завышением цены украли деньги, рассчитанные на государственную программу.

— На основании переданных результатов оперативно-розыскной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю в отношении злоумышленников было возбуждено 18 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ [Мошенничество – Прим.], – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Гриценко приговорили к 4 годам условного срока. Его сообщники получили от 2,5 до 3,5 лет «условки». Ведомство не сообщает, будут ли осужденные компенсировать ущерб. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.