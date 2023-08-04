Жительница Ставрополья ответит в суде за то, что сбила на машине судебного пристава

Жительница Ставрополья ответит в суде за насилие в отношении судебного пристава Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Буденновске осудят 40-летнюю местную жительницу, которая очень не хотела расставаться с арестованным автомобилем, поэтому сбила на нем судебного пристава. В апреле этого года пристав пришел к ныне обвиняемой, чтобы наложить арест на транспорт, правда, все пошло не по плану.

— Женщина, желая избежать ответственности за накопившиеся задолженности, проигнорировала законные требования представителя власти, села за руль автомобиля и осуществила наезд на судебного пристава-исполнителя, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Против женщины завели уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Сейчас расследование завершили.

— Уголовное дело направлено прокурором в Буденновский городской суд для рассмотрения по существу, – уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.