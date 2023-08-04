Данных о мошенниках стали уходить в Минцифры России в три раза быстрее

Успех борьбы с мошенниками зависит от оперативной реакции и высокой скорости блокировки их номеров Фото: Shutterstock

Российские банки начали обеспечивать взаимодействие с Минцифры РФ по анализу данных о звонках и сообщениях мошенников. По предварительной оценке, сервис ускорит процесс блокировки звонков злоумышленников в три раза. В дальнейшем механизм предлагается тиражировать для всех участников рынка.

Как рассказали в пресс-службе ВТБ, с начала года в банк поступило более 3 млн таких обращений. Новый сервис в режиме онлайн фиксирует номера телефонов, фишинговые ссылки и каналы связи, которые используют злоумышленники для общения со своими «жертвами». Это ускоряет реакцию на новые сценарии атак - ранее процесс мог занимать несколько дней. Вся информация анализируется банком совместно с ведомством и сотовыми операторами для проверки и дальнейшей блокировки.

«От совместных действий правоохранительных органов, ведомств, банков и операторов связи зависит успешность противодействия телефонному мошенничеству. Для блокировки звонков с подменных номеров в декабре 2022 года Роскомнадзор запустил систему «Антифрод». Кроме того, успешно действует наша система «Антифишинг». Блокировка фишинговых ресурсов в доменной зоне .ru и .рф занимает максимум несколько часов», – рассказал Александр Шойтов, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«Успех борьбы с мошенниками зависит от оперативной реакции и высокой скорости блокировки их номеров. Поэтому мы предложили автоматизировать процесс передачи данных о таких подозрительных звонках и реализовали его совместно с Минцифры. Автоматизация сбора номеров и фишинговых ссылок позволила нам в три раза ускорить блокировку злоумышленников с помощью операторов связи и предотвратить до 50% потенциальных атак на клиентов. Мы уверены, что новая технология будет эффективной для всего рынка, поэтому планируем масштабировать эту технологию для всех игроков банковского рынка, чтобы вместе обеспечить защиту как можно большему числу россиян», – отметил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.