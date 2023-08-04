В Ставрополе вложат более 1 млрд рублей в строительство нового ЖК

Строительство будет осуществляться с использованием счетов эскроу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Северо-Западном районе Ставрополя появится новый жилой квартал с закрытой территорией из четырех пятиэтажных домов на 466 квартир. Первые три дома застройщик введет в эксплуатацию в конце текущего года.

Строительство будет осуществляться с использованием счетов эскроу. Кредитная линия открыта на сумму 1,1 млрд рублей до 2026 года.

«Численность населения Ставрополя с каждым годом растет, и вопрос доступного жилья в городе остается актуальным. Северо-Западный район привлекает ставропольцев развитой инфраструктурой и удобной транспортной развязкой. Сдача нового ЖК площадью 20 тыс. кв. м расширит выбор покупателей недвижимости. Мы рады содействовать региональным девелоперам, которые создают благоустроенные и современные комплексы, делая жизнь в краевой столице еще более комфортной», − отметил Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО – вице-президент.