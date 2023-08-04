Менеджера по продажам из Ставрополя осудят за обман пяти человек на 9,2 млн

Ставропольца осудят за обман пяти человек на 9,2 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе осудят 27-летнего бывшего менеджера по продажам каркасно-щитовых конструкций в строительной фирме, обвиняемого в мошенничестве и растрате денег. Злоумышленник использовал свое служебное положение и заключил с пятью людьми договоры на постройку домов. При этом данные работодателя он скрыл, не отразив их в реестре. Полученные деньги он крал.

— Также гражданину инкриминировано присвоение денежных средств компании. После заключения договоров с гражданами он вносил в кассу лишь часть от полученных сумм, а остальное обращал в свою пользу, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В итоге пять человек получили ущерб в 9,2 млн рублей, а злоумышленник – уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Присвоение или растрата». Сейчас расследование завершили, и материалы направили в суд на рассмотрение. Там решится судьба фигуранта.