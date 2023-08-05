85-летняя пенсионерка погибла под колесами автомобиля на Ставрополье

Фото: ГИБДД Ставрополья

Женщина погибла под колесами автомобиля в Светлограде, когда пыталась перейти проезжую часть в 30 метрах от пешеходного перехода. О происшествии рассказали в Госавтоинспекции Ставрополья.

По предварительным данным, трагедия случилась в пятницу, 4 августа, около 19:30 на улице Николенко. Водитель автомобиля Шевроле Ланос, 24-летний местный житель с двухлетним стажем вождения, наехал на пешехода.

Как выяснили автоинспекторы, женщина вышла на проезжую часть в 30 метрах от пешеходного перехода, но в зоне его видимости. 85-летняя женщина скончалась от полученных травм.

Водитель за два года водительского стажа уже 11 раз был привлечен к ответственности за превышение скорости. По его словам, он не успел заметить пешехода из-за ослепления солнцем. Сейчас проводится проверка факта аварии, чтобы уточнить все обстоятельства.

Накануне на трассе Ставрополья поймали водителя, странно маневрировавшего на дороге. Оказалось, что он никогда не получал права и к тому же был пьян, как и все пассажиры в машине.