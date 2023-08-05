Один погиб и пятеро пострадали за сутки в ДТП на Ставрополье

За пятницу на Ставрополье случилось 6 аварий Фото: Артем КИЛЬКИН

В ГИБДД Ставрополья поделились статистикой происшествий за пятницу, 4 августа. Накануне в регионе ДТП унесло жизнь одного человека.

Всего за сутки в крае зафиксировали 6 аварий. В них пострадали 5 человек. В Светлограде под колесами автомобиля погибла пенсионерка.

В тот же день автоинспекторы остановили 19 водителей с признаками опьянения. Из них двое попались нетрезвыми за рулем повторно. Всех их отстранили от управления автомобилем.

Также в Госавтоинспекции предупредили, что с 5 по 8 августа будут особо следить за мототранспортом. Операцию назвали «Скутер-мотоциклист».

— Столь пристальное внимание со стороны ГИБДД к данным видам транспорта обусловлено участившимися фактами автоаварий с тяжкими последствиями. Так с начала этого года в 92 автоавариях с участием мотоциклов, скутеров и мопедов 99 участников получили травмы и 8 погибли, — рассказали в ГИБДД.