Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 августа 2023 7:22

Семь маленьких жителей Ставрополя впервые поедут на форум «Машук»

Мэрия краевого центра берет на себя оплату проезда детей в Пятигорск
Залина ТАТАРОВА
Залина ТАТАРОВА
Фото: форум «Машук»

Фото: форум «Машук»

Семь молодых жителей Ставрополя отправятся впервые на форум «Машук». Форум начнется 12 августа и соберет 2,2 тысячи молодых людей со всей России.

Из Ставрополя будет представлено 53 активных молодых людей, которые презентуют свои проекты на форуме.

— Также предусмотрена детская смена «Машук. Первые», в которой поучаствуют еще 7 маленьких ставропольцев, — рассказал глава города Иван Ульянченко.

Программа форума в этом году посвящена Году педагога и наставника. Участники смогут развивать свои профессиональные навыки и встретиться с экспертами и лидерами.

Форум пройдет с 12 по 26 августа на Комсомольской поляне в Пятигорске. Проезд участников из Ставрополя будет оплачивать администрация города.