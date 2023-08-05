На Ставрополье назначили четырех новых прокуроров на территориях КМВ

Новых управленцев назначили в 4 округах края Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском крае на этой неделе появились 4 новых прокурора. Список назначений был представлен прокурором Ставрополья Юрием Немкиным, а указы подписал Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов 2 августа.

В ведомстве рассказали подробнее о новых надзорниках в крае.

Сергей Печёнкин, ранее руководивший прокуратурой Шпаковского округа, перевелся в Кисловодск. Ему 49 лет.

Прокурором Лермонтова назначили Сергея Головлёва. Ранее он возглавлял надзорное ведомство Труновского района. Ему 44 года.

Александр Мануйлов стал прокурором Предгорного района. С 2019 года он управлял надзорниками Ипатовского района. Ему 45 лет.

Виктор Голосов раньше занимал должность прокурора Кочубеевского района. Теперь он работает в Минераловодском округе. Ему 42 года.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставрополья, все новые прокуроры, кроме Печёнкина, начали служить в органах прокуратуры с 2002 года. Печёнкин проработал в прокуратуре с 2000 года.