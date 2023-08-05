В Дагестане гадалку поймали на вымогательстве под угрозой компромата

Фото: МВД Дагестана

В Дагестане полиция задержала женщину, подозреваемую в вымогательстве. Ею оказалась 35-летняя гадалка.

События развернулись в Махачкале, когда 34-летняя местная жительница обратилась в полицию, чтобы сообщить об угрозах со стороны местной гадалки. По ее словам, вымогательство началось в 2018 году, когда женщина обратилась к провидице, чтобы узнать свое будущее.

Однако вместо оказания помощи, гадалка начала шантажировать ее, угрожая распространить компрометирующую информацию. С тех пор она вынуждена периодически выплачивать деньги для того, чтобы ее жизнь и репутация не были разрушены.

Женщина уже успела выплатить шантажистке 800 тысяч рублей, и недавно та стала требовать больше денег. Тогда она решила обратиться в полицию.

Получив информацию о предстоящем вымогательстве, полицейские организовали оперативное задержание подозреваемой. В одном из ресторанов города была устроена сфабрикованная встреча, по сценарию которой подозреваемой должны были передать 500 000 рублей. Однако на место прибыли не только женщина-гадалка, но и оперативники полиции, готовые задержать ее.

35-летняя подозреваемая была доставлена в отдел полиции. Сейчас следствие занимается выяснением всех обстоятельств дела.