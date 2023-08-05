Житель Владикавказа попытался купить валюту и потерял все деньги

Житель Северной Осетии потерял все деньги из-за приложения по покупке валюты Фото: Иван МАКЕЕВ

Один из жителей Владикавказа столкнулся с неприятной ситуацией — он потерял деньги, пытаясь купить иностранную валюту через мобильное приложение. Он обратился в полицию, чтобы заявить о случившемся.

Потерпевший решил приобрести иностранную валюту и воспользовался мобильным телефоном для этой цели. Он скачал нужное приложение и выбрал продавца валюты, у которого был подходящий курс и правильные банковские реквизиты.

Продавец сказал, что сделку нужно совершить в течение 15 минут, иначе она станет недействительной. Мужчина начал оформлять заказ, но из-за плохого соединения и слабого интернета не успел закончить вовремя и решил отменить сделку.

К несчастью, деньги потерпевшего пропали даже после отмены операции, и он не смог связаться с продавцом. В данном приложении отсутствуют контактные номера и нет возможности сохранить переписку.

Он обратился в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку.

— Минимизировать риски можно путем загрузки приложений с официальных сайтов банков. На проверенных информационных ресурсах, как правило, есть специальные иконки для скачивания мобильной версии, — посоветовали гражданам в МВД Северной Осетии.