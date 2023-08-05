Двое жителей Краснодарского края пострадали в аварии с грузовиком на Ставрополье

Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

Вблизи Невинномысска произошла авария с грузовиком. Двое пострадали, а двухлетнего пассажира уберегло автокресло.

По информации Госавтоинспекции Ставрополья, около 4 утра на 274 км автодороги «Кавказ» водитель автомобиля ВАЗ-21061 двигался с небезопасной скоростью и не заметил стоящий на аварийных огнях в крайней правой полосе грузовой автомобиль Beifan Beinchi.

В итоге легковушка врезалась в грузовик. Водитель и пассажирка ВАЗ-21061, жители Краснодарского края, были госпитализированы с тяжелейшими травмами и состоянием контузии. В автомобиле также был 2-летний ребенок, который не пострадал только благодаря детскому автокреслу.

Выяснилось, что водитель-нарушитель уже был привлечен к ответственности 17 раз за нарушение скоростного режима в течение последних 2 лет. Сейчас проводится проверка по данному инциденту, а также уточняются все обстоятельства произошедшего.