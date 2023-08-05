Боец со Ставрополья уничтожил пять самолетов и три вертолета на СВО

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Командир зенитно-ракетного взвода Анатолий Ищенко — боец СВО из Ставропольского края. За 4 месяца службы он получил звание Героя России.

Парень участвовал в СВО с первых дней. На передовой он уже успел отличиться героическим поступком.

— Прикрывая боевых товарищей, он уничтожил пять вражеских самолетов и три вертолета. Один из сбитых им летчиков передал нашим военным ценную информацию о расположении авиации противника, — рассказал глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Во время визита на родину Анатолий передал властям края нужды бойцов СВО. Губернатор сообщил, что передал на фронт новую машину и тепловизорный прицел.