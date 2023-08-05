На горе Юца на Ставрополье начались соревнования по дельтапланеризму

На соревнования приедут дельтапланеристы со всей России Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 5 августа, начались всероссийские соревнования по дельтапланеризму на горе Юца в Ставропольском крае. Участники соревнований будут бороться за Кубок России в этом виде спорта.

На Предгорье съехались 25 спортсменов из Москвы, Уфы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и городов Кавказских Минеральных Вод, рассказал глава округа Николай Бондаренко. Соревнования продлятся до 13 августа.

Это уже второй год, когда проходят соревнования на Кубок России по дельтапланерному спорту в Ставрополье. В администрации Предгорья отметили, что в 2022 году на соревнования приехало более 40 участников, что было рекордным количеством.

Специалисты также отмечают, что вокруг горы Юца образуется уникальная «роза ветров», поэтому туда каждый год съезжаются любители экстрима и полетов.

В конце июля на Юце произошла трагедия со спортсменами. В воздухе столкнулись два дельтапланериста. Один погиб, второй был госпитализирован с тяжелыми травмами.