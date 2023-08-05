Рейс «Анталья — Минводы» отправили на запасной аэропорт в Ставрополь

Фото: скриншот flightradar24

Рейс из турецкой Антальи в Минеральные Воды свернул в Ставрополь вечером 5 августа. Причины пока не сообщаются.

Согласно онлайн-табло аэропорта, вылет задержался на полчаса. По обновленному расписанию, самолет прибудет в Минводы в 17:50 и сделает крюк через Ставрополь.

Сервис отслеживания авиарейсов позволяет увидеть, как самолет SSJ-100 минует Минеральные Воды и движется по направлению к Ставрополю около 17:40. Однако затем воздушное судно внезапно свернуло с траектории и полетело напрямую в Минводы.

Фото: скриншот flightradar24

Кроме антальского рейса, задерживается самолет из Тель-Авива. Его посадка запланирована на 2,5 часа позже изначального расписания. Из вылетающих рейсов этим же вечером задержался самолет в Стамбул — он отправится в 17:30 вместо 16:10.

В аэропорту Минвод пока не делали никаких заявлений касательно задержек.