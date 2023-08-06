На Ставрополье за сутки выявлено более 20 нетрезвых водителей

Нетрезвых водителей выявляют сотрудники Госавтоинспекции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье продолжаются рейды по профилактике нетрезвого вождения. Только за последние сутки в крае были выявлены 24 водителя, которые сели за руль в нетрезвом состоянии, четверо из них – повторно.

Все нарушители отстранены от управления транспортными средствами. В отношении них составлены протоколы.

Тем временем за прошедшие 24 часа на территории края произошло 8 автоаварий. По данным Госавтоинспекции Ставрополья, в ДТП пострадали 10 человек. Погибших нет.