Газ взорвался в котельной на Кисловодской в Ессентуках

Фото с места ЧП. ТГ-канал главы Ессентуков.

В Ессентуках на теплоцентрали на улице Кисловодской произошла авария. Громкий хлопок напугал жителей третьего микрорайона около 5:40 утра. Выяснилось, что причиной стало возгорание газо-воздушной смеси на котельной.

На место ЧП были вызваны экстренные службы. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

- Частично повреждена вершина вытяжной трубы котельной и выбито остекление помещения. Ведутся восстановительные работы, - рассказал глава Ессентуков Александр Некристов.

Время завершения восстановительных работ не уточняется.