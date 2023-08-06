Из-за аварии на котельной приостановили подачу горячей воды в Ессентуках

Горячей воды нет в ряде жилых домов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ессентуках в котельной №2 по улице Вокзальной произошла аварийная ситуации. Из-за ЧП специалисты приостановили подачу горячей воды в три социальных учреждения. Под отключение попали также и жилые дома.

Подачу воды обещают вернуть в кратчайшие сроки.

- Обследование показало целостность газового оборудования. В связи с чем запуск котельной будет произведён сегодня в максимально сжатые сроки, - сообщил глава курортного города Александр Некристов.

Градоначальник отметил, что держит ситуацию на контроле.

Ранее «КП-Ставрополь» рассказывала о взрыве газо-воздушной смеси в котельной на улице Кисловодской в Ессентуках. Авария произошла рано утром 6 августа. В результате ЧП никто не пострадал.