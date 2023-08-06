В Пятигорске между жильцами аварийных домов распределили новые квартиры

Фото: ТГ-канала главы Пятигорска.

В Пятигорске между горожанами, проживающими в аварийном жилье, методом жеребьевки распределили квартиры в новом многоквартирном доме. Это первый дом, который построен в рамках программы переселения горожан из аварийного жилья.

Как рассказал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, между 163 жильцами распределено 63 квартиры.

Будущие собственники смогли также и осмотреть новые квартиры.

- Договорились с жителями, если у кого появятся замечания по качеству работ, то они их обозначат, и подрядчик оперативно устранит недочеты. – отметил Ворошилов.

На данный момент ведется работа по вводу дома в эксплуатацию, после чего жилье будет передано в собственность. В Пятигорске будет построено еще два таких дома.