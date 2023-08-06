Искали больше недели: тело пенсионера из Владикавказа нашли в Тереке

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РСО-Алания.

Во Владикавказе закончились поиски пропавшего в конце июля пенсионера. 73-летнего мужчину искали больше недели. Он ушел из дома 29 июля, оставив записку, содержание которой не разглашается.

Утром 6 августа тело мужчины было обнаружено в Тереке. Спасатели нашли его недалеко от разрушенного моста, ведущего в селение Ногир.

Как рассказали в республиканском МЧС, спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда извлекли тело погибшего мужчины из воды и передали сотрудникам МВД