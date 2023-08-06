На Ставрополье с начала года заключено более 2800 соцконтрактов

Фото: ТГ-канала губернатора Ставропольского края.

На Ставрополье с начала 2023 года заключено более 2800 социальных контрактов. По словам главы региона Владимира Владимирова, данная форма поддержки населения считается одной из самых эффективных.

-Узнал об одной интересной истории. Андрей Михайлович из Арзгирского округа решил заниматься прессовкой пластика и макулатуры для дальнейшей переработки. На средства соцконтракта приобрел оборудование. Хорошая идея и доброе начинание, - рассказал губернатор и пожелал жителю Арзгирского округа успеха и развития.

Информацию о социальном контракте можно узнать на сайте регионального министерства труда и социальной защиты населения.