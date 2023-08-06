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НовостиОбщество6 августа 2023 11:43

На Ставрополье с начала года заключено более 2800 соцконтрактов

Власти считают эту форму поддержки одной из самых эффективных
Алина МАКСИМОВА
Фото: ТГ-канала губернатора Ставропольского края.

Фото: ТГ-канала губернатора Ставропольского края.

На Ставрополье с начала 2023 года заключено более 2800 социальных контрактов. По словам главы региона Владимира Владимирова, данная форма поддержки населения считается одной из самых эффективных.

-Узнал об одной интересной истории. Андрей Михайлович из Арзгирского округа решил заниматься прессовкой пластика и макулатуры для дальнейшей переработки. На средства соцконтракта приобрел оборудование. Хорошая идея и доброе начинание, - рассказал губернатор и пожелал жителю Арзгирского округа успеха и развития.

Информацию о социальном контракте можно узнать на сайте регионального министерства труда и социальной защиты населения.