Пьяный водитель иномарки устроил ДТП со скорой помощью на Ставрополье

Фото: Госавтоинспекция Ставрополья.

На Ставрополье произошло ДТП с участием иномарки и машины скорой помощи. Дорожный инцидент произошел вечером 5 августа на трассе Журавское — Благодарный — Кучерла — Красный Маныч. Водитель Chevrolet Lanos не смог справиться с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в медицинскую ГАЗель.

По данным Госавтоинспекции Ставрополья, на момент аварии у водителя иномарки имелись признаки алкогольного опьянения. Степень опьянения будет известна после экспертизы.

В результате аварии нетрезвый водитель, 42-летний житель Благодарного, получил травму головы. Водитель медицинского транспорта не пострадал, на момент ДТП скорая помощь была без пассажиров.